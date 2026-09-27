قاسم: السلطة مسؤولة عن الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على أميركا و”إسرائيل” ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية

قاسم: جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات فماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر وليس صفراً

قاسم: جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات فماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر وليس صفراً

قاسم: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هذه "طويلة على رقبتكم"