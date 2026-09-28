رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيم للـLBCI: نطالب بالحد الأدنى بـ35 أو 40 مليون دولار للمستثمر بأوتوستراد جونية

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رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيم للـLBCI: لا شك لدينا بأن كل الدول الصديقة تريد مساعدتنا لكننا لا نساعد أنفسنا ولدينا مشكل داخلي كبير جدًا يُترجم على الأرض