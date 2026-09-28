الجميل ردا على نعيم قاسم: انت هجمت سنة 2023 على اسرائيل من أجل يحيى السنوار وكذلك في 2026 ولم تقاوم

الجميل من بعبدا: نحن نريد انسحاب إسرائيل واللبنانيون والدولة يقررون ما إذا كانوا يريدون المواجهة أم لا وليس الشيخ نعيم قاسم من يقرر ذلك

الجميل من بعبدا: نحن نريد انسحاب إسرائيل واللبنانيون والدولة يقررون ما إذا كانوا يريدون المواجهة أم لا وليس الشيخ نعيم قاسم من يقرر ذلك

الجميل من بعبدا ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة" فالدولة التي تنتقدها كنتم من يستلمها على مدى 35 سنة