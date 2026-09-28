بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: هناك نوع من التفاهم على اعادة نظر الدولة في سعر المحروقات وهذا سيكون “الشغل الشاغل" لأنه خارج القطاع الخاص والقطاع العام هناك قطاع لا يستفيد من الاتفاقات التي نقوم بها

بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها

بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها

نقولا شماس بعد لجنة المؤشر: حريصون على مؤسساتنا واستمراريتها وعلى الموظفين وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي ونحن كهيئات اقتصادية لسنا مسؤولين عن الوضع الراهن ولا عن ويلات الحرب ولا عن الضرائب ولا عن استيراد التضخم من الخارج