أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون يرافقه وفد من بلدة العاقورة وتلقّى منهم دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين الإخوة المسابكيين في كاتدرائية مار جرجس في العاقورة في ٢٥ تشرين الأول المقبل

آخر الأخبار
2026-09-28 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون يرافقه وفد من بلدة العاقورة وتلقّى منهم دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين الإخوة المسابكيين في كاتدرائية مار جرجس في العاقورة في ٢٥ تشرين الأول المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون يرافقه وفد من بلدة العاقورة وتلقّى منهم دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين الإخوة المسابكيين في كاتدرائية مار جرجس في العاقورة في ٢٥ تشرين الأول المقبل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

استقبل

أبرشية

المارونية

المطران

ميشال

يرافقه

العاقورة

وتلقّى

لحضور

لمناسبة

المئوية

الأولى

لتطويب

القديسين

الإخوة

المسابكيين

كاتدرائية

العاقورة

تشرين

الأول

المقبل

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مدرسة المبرات في الخيام وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حداثا
بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:54

وكالة: وزير الخارجية الإيراني عراقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك

LBCI
آخر الأخبار
09:46

مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم فئة O- في مستشفى مار يوسف

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون

LBCI
أخبار دولية
09:28

مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:54

وكالة: وزير الخارجية الإيراني عراقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك

LBCI
آخر الأخبار
09:46

مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم فئة O- في مستشفى مار يوسف

LBCI
آخر الأخبار
09:07

الرئيس جوزاف عون استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز وعرض معه أوضاع الهيئة وسبل تطوير عملها في مختلف مجالات اختصاصها

LBCI
آخر الأخبار
09:03

مريضة بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة B+ ووحدتي بلاكيت في مستشفى حمود - صيدا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70377559

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-24

مكتب رئيس مجلس الوزراء: لا نعتمد نهج التسريبات والتصريحات المنسوبة إلى "مصادر"

LBCI
أخبار دولية
08:57

الموقوفون الخمسة في مخطط مهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا بريطانيون في منتصف العشرينات

LBCI
أخبار دولية
05:16

بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

اجتماع إعلامي- قانوني - صحي بدعوة من الوزير مرقص

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:31

وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر

LBCI
أخبار دولية
07:51

ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان

LBCI
أخبار دولية
05:59

كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا

LBCI
أخبار دولية
05:16

بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية

LBCI
أخبار لبنان
05:00

الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
07:02

تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة

LBCI
خبر عاجل
15:02

مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
03:35

الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
02:52

منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...

LBCI
فنّ
13:22

"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:07

أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More