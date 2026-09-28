الرئيس عون استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون يرافقه وفد من بلدة العاقورة وتلقّى منهم دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين الإخوة المسابكيين في كاتدرائية مار جرجس في العاقورة في ٢٥ تشرين الأول المقبل

بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها

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