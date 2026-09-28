رويترز: الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض بنحو 4% إلى 4113.79 دولارا للأونصة

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نائبة المندوب الأميركي بمجلس الأمن: نزع سلاح حماس أمر بالغ الأهمية ويجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة وندعو الأمم المتحدة إلى دعم عمل مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة