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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-09-28 | 12:04
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل
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