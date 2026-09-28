محكمة إيطالية تدين 3 مسؤولين أمنيين مصريين بتهمة التورط في مقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 وتبرئ مسؤولًا أمنيًا مصريًا

رويترز: العقود الآجلة للنفط تقلص مكاسبها وسط تراجع الخام الأميركي مع إجراء وسطاء قطريين محادثات مع إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب

رويترز: العقود الآجلة للنفط تقلص مكاسبها وسط تراجع الخام الأميركي مع إجراء وسطاء قطريين محادثات مع إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب

مسؤول أميركيّ للجزيرة: نحتاج إلى ضمانات هذه المرة بأنّ إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه