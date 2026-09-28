معلومات الـLBCI: البيان يتضمن تأكيد ضرورة ضمان أن لا تشمل عملية إعادة الإعمار حزب الله والتشجيع على إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية

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