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ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبًا جدًا وستنخفض أسعار الغاز

آخر الأخبار
2026-09-28 | 14:52
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ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبًا جدًا وستنخفض أسعار الغاز
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ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبًا جدًا وستنخفض أسعار الغاز

 
 
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