نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس للـLBCI: هناك خلل في المنظومة وهذا الخلل يطال كل مؤسسات الدولة وليس القضاء فقط

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نقيب المحامين في بيروت للـLBCI: إذا حصل تعاون بين نقابة المحامين والقضاء انطلاقًا من ممارسة المحامين عملهم اليومي مع القضاة في العدليات يمكن التوصل إلى تسريع المحاكمات وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة الاكتظاظ في السجون وحلَلنا مشكلة أكبر وهي الثقة بالقضاء