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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون لعدد من المنازل داخل البلدة

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2026-09-29 | 06:01
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون لعدد من المنازل داخل البلدة
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون لعدد من المنازل داخل البلدة

 
 
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