أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون لعدد من المنازل داخل البلدة
آخر الأخبار
2026-09-29 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون لعدد من المنازل داخل البلدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
الجيش
الإسرائيلي
تنفيذ
عملية
تفجير
المنازل
البلدة
التالي
العراق: حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بحق النائب محمد فرمان شاهر بتهم فساد
نقيب المحامين في بيروت لـLBCI: من دون قضاء سليم وسريع ونزيه سيكون البلد في أماكن خطيرة وستسود حالة من عدم الثقة بالبلد ومؤسساته
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:22
عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار
أخبار لبنان
08:22
عون لعضوي الكونغرس الأميركي: لبنان يعلّق أهمية على الضغط الأميركي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار
0
آخر الأخبار
08:20
تفجيرات إسرائيلية متتالية في المنصوري وارتجاجات قوية تُسمع في صور ومحيطها
آخر الأخبار
08:20
تفجيرات إسرائيلية متتالية في المنصوري وارتجاجات قوية تُسمع في صور ومحيطها
0
أخبار لبنان
08:11
لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتمعت برئاسة بو صعب استمعت الى وسيم منصور
أخبار لبنان
08:11
لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتمعت برئاسة بو صعب استمعت الى وسيم منصور
0
أخبار لبنان
08:05
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
أخبار لبنان
08:05
جعجع بحث مع السفير القطري في التطورات اللبنانية والإقليمية وأهمية التواصل الديبلوماسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:20
تفجيرات إسرائيلية متتالية في المنصوري وارتجاجات قوية تُسمع في صور ومحيطها
آخر الأخبار
08:20
تفجيرات إسرائيلية متتالية في المنصوري وارتجاجات قوية تُسمع في صور ومحيطها
0
آخر الأخبار
07:12
روس أتوم الروسية: وحدة الطاقة الأولى بمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستتوقف لإجراء صيانة مقررة اعتبارا من 29 أيلول
آخر الأخبار
07:12
روس أتوم الروسية: وحدة الطاقة الأولى بمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستتوقف لإجراء صيانة مقررة اعتبارا من 29 أيلول
0
آخر الأخبار
06:41
رويترز: الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران
آخر الأخبار
06:41
رويترز: الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في نجران
0
آخر الأخبار
06:38
رويترز: الدفاع المدني السعودي يصدر إنذار للتحذير من خطر محتمل في نجران
آخر الأخبار
06:38
رويترز: الدفاع المدني السعودي يصدر إنذار للتحذير من خطر محتمل في نجران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-09
ترامب: فقدنا 8 قتلى أميركيين في الحرب على إيران ولكن انظروا إلى عدد قتلاهم
آخر الأخبار
2026-03-09
ترامب: فقدنا 8 قتلى أميركيين في الحرب على إيران ولكن انظروا إلى عدد قتلاهم
0
أخبار دولية
2026-02-14
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة استخدمت أداة ذكاء اصطناعي في عملية اعتقال مادورو
أخبار دولية
2026-02-14
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة استخدمت أداة ذكاء اصطناعي في عملية اعتقال مادورو
0
آخر الأخبار
2026-08-25
الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض بلدة مركبا في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية في البلدة
آخر الأخبار
2026-08-25
الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض بلدة مركبا في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية في البلدة
0
رياضة
2026-04-09
في مونديال 2026... 9 حكام عرب لقيادة المباريات
رياضة
2026-04-09
في مونديال 2026... 9 حكام عرب لقيادة المباريات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
أخبار لبنان
07:53
نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
0
أخبار لبنان
07:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
أخبار لبنان
07:05
كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم
0
أخبار دولية
05:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
أخبار دولية
05:03
قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
0
أخبار لبنان
02:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
أخبار لبنان
02:13
سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين
0
أخبار دولية
01:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
أخبار دولية
01:40
عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
حال الطقس
02:38
منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة
3
اقتصاد
13:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
اقتصاد
13:10
المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد
4
اقتصاد
01:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
اقتصاد
01:48
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
5
أخبار لبنان
06:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
أخبار لبنان
06:44
الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية
6
اقتصاد
11:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
اقتصاد
11:05
12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل
7
أمن وقضاء
02:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
أمن وقضاء
02:42
أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت
8
أمن وقضاء
10:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
أمن وقضاء
10:46
الجيش يوقف 7 مطلوبين... ويضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More