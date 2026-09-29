وزارة الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز تو-95 بعيدة المدى في مقاطعة آمور أقصى شرق البلاد

تحطّم طائرة عسكرية في شرق روسيا ومقتل ستة من أفراد طاقمها

تحطّم طائرة عسكرية في شرق روسيا ومقتل ستة من أفراد طاقمها

فانس: هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن ذلك يتطلب منها حسن السلوك والالتزام بالتعهدات