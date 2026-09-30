مسؤول لرويترز: الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أميركا وإيران في حزيران

مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز: عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس وتلقى الوزير الإيراني رد أميركا على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم

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