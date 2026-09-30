ظافر ناصر للـLBCI: لا يمكن لحزب الله أن يتصرف كأنه غير مسؤول عن شيء وسنكون أمام مرحلة جديدة بعد الواقع العسكري له في الجنوب

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