وزير العدل: هدف إبقاء السلاح إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات وتسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة

وزير العدل عادل نصار: السلاح لم يجر الا كوارث ومغامرات عبثية ودمار وموت منذ 37 سنة

وزير العدل عادل نصار: السلاح لم يجر الا كوارث ومغامرات عبثية ودمار وموت منذ 37 سنة

وزير العدل: لا مناقشة في تسليم سلاح حزب الله للدولة وهذا ما اتُفق عليه وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان