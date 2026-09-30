النائب جبران باسيل:دورنا كمعارضة أن نستجوب الحكومة في ظل مخالفتها لبيانها الوزاريّ

باسيل: شوّهتم الحقيقة في قضية المرفأ وما زلنا ننتظر القرار الظنيّ وفي ملف الكهرباء أفرغتم جيوب اللبنانيين واطفأتم المعامل التي هي أوفر كلفة على المواطن

باسيل: شوّهتم الحقيقة في قضية المرفأ وما زلنا ننتظر القرار الظنيّ وفي ملف الكهرباء أفرغتم جيوب اللبنانيين واطفأتم المعامل التي هي أوفر كلفة على المواطن

الخارجية المصرية: الإفراج عن بحارة مصريين كانوا مخطوفين على متن سفينة في الصومال أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند منذ ٢ أيّار