الطيران السعودي نقلا عن مطار تبوك: طائرة فلاي دبي هبطت بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي وتبين وجود إصابة لكل من قائد الطائرة والطيار المساعد وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال

السفيرة سحر بعاصيري تشارك في لقاء أممي عن بناء أنظمة رقمية آمنة للأطفال

التلفزيون السعودي نقلا عن مطار تبوك: تلقى مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم (إف.زد 1073) التابعة لشركة طيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في المطار وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحا