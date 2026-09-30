موقع فلايت رادار 24 يظهر الآن أن رحلة فلاي دبي رقم إف.زد 1081 تواصل طريقها إلى تل أبيب بعد أن أظهر في وقت سابق أنها تعود إلى دبي ولا تعليق فوري من الموقع

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