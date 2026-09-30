نتنياهو: السلطات السعودية ألقت القبض على الطيار المعتدي واستجوبته

فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي

فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي

نتنياهو متحدثا عن رحلة فلاي دبي: أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة