هيئة المطارات الإسرائيلية تقول إنها لا تخطط لإجراء تحقيق في حادث تحطم طائرة فلاي دبي

أ.ف.ب: ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب

أ.ف.ب: ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب

فلاي دبي: مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم