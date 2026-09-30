يديعوت أحرونوت: الموساد أجرى تحقيقا بشأن طاقم طائرة فلاي دبي الجديدة المتوجهة إلى مطار بن غوريون

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الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران: جمع معلومات إضافية من فلاي دبي والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بشأن واقعة اليوم ولن نخوض في تكهنات بشأن التصرفات أو الدوافع المنسوبة للأفراد المعنيين ولن نستخلص استنتاجات