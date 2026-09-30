رويترز عن مصادر أمنية: السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح لطائراتها بنقل ركاب إسرائيليين من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي هبطت اضطراريا في السعودية

مطار تبوك السعودي يقول جميع ركاب رحلة فلاي دبي قد غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة

مطار تبوك السعودي يقول جميع ركاب رحلة فلاي دبي قد غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة

الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران: جمع معلومات إضافية من فلاي دبي والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بشأن واقعة اليوم ولن نخوض في تكهنات بشأن التصرفات أو الدوافع المنسوبة للأفراد المعنيين ولن نستخلص استنتاجات