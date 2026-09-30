التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد البوار المسلك باتجاه بيروت

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل

أ.ف.ب عن متحدث: نتانياهو يلتقي في مطار تل أبيب ركاب رحلة "فلاي دبي" بعد وصولهم