الجزيرة: انفجار مجهول في المحطة الحرارية في ريف دمشق الشرقي

نتنياهو يقول الطيار الذي أصيب في رحلة فلاي دبي هندي واسمه سميت ماشار

نتنياهو يقول الطيار الذي أصيب في رحلة فلاي دبي هندي واسمه سميت ماشار

وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنه تحدث مع نظيره الإماراتي واتفقا على التعاون ضد "العناصر المتطرفة" التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين