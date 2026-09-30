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وكالة الأنباء السورية: الأمن الداخلي باشر التحقيق بجريمة استهداف حافلة على جسر مصياف لتقديم المتورطين للعدالة
آخر الأخبار
2026-09-30 | 15:42
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وكالة الأنباء السورية: الأمن الداخلي باشر التحقيق بجريمة استهداف حافلة على جسر مصياف لتقديم المتورطين للعدالة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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