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فلاي دبي: نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الحكومية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية في المطار وسنقوم بمراجعة قرار تعليق الرحلات عند توفر المزيد من المعلومات

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2026-09-30 | 15:48
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فلاي دبي: نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الحكومية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية في المطار وسنقوم بمراجعة قرار تعليق الرحلات عند توفر المزيد من المعلومات
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فلاي دبي: نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الحكومية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية في المطار وسنقوم بمراجعة قرار تعليق الرحلات عند توفر المزيد من المعلومات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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