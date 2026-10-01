نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: الأرقام التي يعطيها الإحصاء المركزي هي التي يجب المحاسبة على أساسها

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نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: هناك ارتفاع ٢٪ فقط في أسعار السلع وفق دراسات الإحصاء المركزيّ لذلك يمكن للمواطن التمييز ما إذا كان السعر الذي يدفعه منطقي