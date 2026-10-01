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نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: هناك مؤسسات أقفلت بسبب الأعباء التشغيلية ونخشى من تفاقم هذه الأزمة
آخر الأخبار
2026-10-01 | 04:18
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نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـLBCI: هناك مؤسسات أقفلت بسبب الأعباء التشغيلية ونخشى من تفاقم هذه الأزمة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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