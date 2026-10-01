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ترامب: قد نكثف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي
آخر الأخبار
2026-10-01 | 08:08
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ترامب: قد نكثف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي
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