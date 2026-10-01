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الوكالة الوطنية للاعلام: انتهاء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2026-10-01 | 11:55
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الوكالة الوطنية للاعلام: انتهاء جلسة مجلس الوزراء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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