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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية جديدة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل

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2026-10-01 | 15:11
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية جديدة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية جديدة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل

 
 
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