هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها

وكالة يديرها الحوثيون في اليمن: هجوم سعودي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء كما استهدف محافظات صعدة وتعز وعمران

وكالة يديرها الحوثيون في اليمن: هجوم سعودي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء كما استهدف محافظات صعدة وتعز وعمران

وكالة أنباء إيرانية عن مصدر مطلع: لم تُعقد أي محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الاجتماعات التي جرت مع وسطاء في الآونة الأخيرة