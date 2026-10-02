نواف سلام من بلدية النبطية: ها أنا أعود اليوم الى النبطية للمرة الثالثة منذ تشكيل الحكومة ولم تكن زياراتي مجرد مناسبات رسمية بل تعبيرا عن التزام أردت أن اترجمه الى متابعة وعمل

نواف سلام من بلدية النبطية: أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمراً ثابتا وهو التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير

نواف سلام من بلدية النبطية: أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمراً ثابتا وهو التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير

وزير الداخلية من بلدية النبطية: الجنوب ليس بخير ولذلك فإن كل لبنان ليس بخير ونحن هنا لنقول إن الدولة مع أهل الجنوب وأولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية على آخر ذرّة من تراب الجنوب