مصادر أمنية لرويترز: مقتل اثنين من المدنيين الباكستانيين غير مسلحين بنيران قوات أمن الحدود الهندية

زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟

زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في أثناء خروجها من مضيق هرمز وقد تسببت الواقعة في نشوب حريق محدود وانقطاع للتيار الكهربائي على متن السفينة