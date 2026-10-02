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القوات الحكومية اليمنية: نفذّنا خلال الساعات الـ24 الماضية 474 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات حوثية
آخر الأخبار
2026-10-02 | 14:47
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القوات الحكومية اليمنية: نفذّنا خلال الساعات الـ24 الماضية 474 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات حوثية
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