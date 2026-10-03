متحدث باسم "فلاي دبي": الظروف المحيطة بواقعة طائرتنا لا تزال قيد التحقيق والشركة ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات

شعبة المعلومات أوقفت 9 مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود في عدّة مناطق من جبل لبنان

شعبة المعلومات أوقفت 9 مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود في عدّة مناطق من جبل لبنان

وكالة نقلا عن النائب العام للإمارات: المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة