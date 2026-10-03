أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات الإسرائيلية نفذت عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب صور وقد شوهدت سحب الدخان الأبيض تندلع في محيط اجواء الاماكن السكنية
آخر الأخبار
2026-10-03 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القوات الإسرائيلية نفذت عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب صور وقد شوهدت سحب الدخان الأبيض تندلع في محيط اجواء الاماكن السكنية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلية
التفجيرات
الضخمة
العنيفة
المنصوري
شوهدت
الدخان
الأبيض
تندلع
اجواء
الاماكن
السكنية
التالي
الجمارك تضبط حقناً تجميلية مهرّبة في المتن وتتعقّب مصدرها وشبكات توزيعها
مستشار الرئيس الإماراتي عبر منصة إكس: الهجوم الإرهابي الأحدث يمثل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنته
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:18
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
آخر الأخبار
07:18
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
0
أخبار لبنان
07:09
"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ
أخبار لبنان
07:09
"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ
0
أخبار دولية
06:58
كوريا الشمالية تقول إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى
أخبار دولية
06:58
كوريا الشمالية تقول إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى
0
أخبار دولية
06:54
وزارة الخارجية: روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف
أخبار دولية
06:54
وزارة الخارجية: روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:18
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
آخر الأخبار
07:18
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
0
أخبار لبنان
07:09
"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ
أخبار لبنان
07:09
"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ
0
آخر الأخبار
06:45
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات تستهدف شبكة الاتصالات في مديرية ساقين في محافظة صعدة وقصف صاروخيّ على مديرية مران في المحافظة عينها
آخر الأخبار
06:45
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات تستهدف شبكة الاتصالات في مديرية ساقين في محافظة صعدة وقصف صاروخيّ على مديرية مران في المحافظة عينها
0
أخبار لبنان
06:43
البستاني: إحالة ملف أمين سلام إلى محكمة الجنايات و'إنكريبت' خارج النافعة خطوتان على طريق المحاسبة
أخبار لبنان
06:43
البستاني: إحالة ملف أمين سلام إلى محكمة الجنايات و'إنكريبت' خارج النافعة خطوتان على طريق المحاسبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-25
روبيو يشيد بتقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
أخبار دولية
2026-06-25
روبيو يشيد بتقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
0
آخر الأخبار
2026-08-03
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وهناك محادثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-08-03
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وهناك محادثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز
0
أخبار دولية
2026-02-22
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-02-22
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2026-04-02
الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد عضو بلدية زبدين بلال جواد وشقيقه مهدي جواد ووالدتهما هلا قبيسي جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بلدة زبدين حيث شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة على مبنى من 4 طبقات كانوا بداخله ودمرته بالكامل
آخر الأخبار
2026-04-02
الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد عضو بلدية زبدين بلال جواد وشقيقه مهدي جواد ووالدتهما هلا قبيسي جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بلدة زبدين حيث شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة على مبنى من 4 طبقات كانوا بداخله ودمرته بالكامل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
2
أمن وقضاء
11:58
قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع
أمن وقضاء
11:58
قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع
3
أخبار لبنان
13:15
أعمال لرفع أغطية الريغارات بين الدخولية والعدلية لمدة 10 أيام
أخبار لبنان
13:15
أعمال لرفع أغطية الريغارات بين الدخولية والعدلية لمدة 10 أيام
4
أخبار دولية
09:16
نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"
أخبار دولية
09:16
نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"
5
اسرار
00:07
أسرار الصحف 3-10-2026
اسرار
00:07
أسرار الصحف 3-10-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
7
علوم وتكنولوجيا
09:31
إنجيل عمره 1000 عام يكشف سراً طبياً غريباً… فيروس قديم بين صفحاته!
علوم وتكنولوجيا
09:31
إنجيل عمره 1000 عام يكشف سراً طبياً غريباً… فيروس قديم بين صفحاته!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More