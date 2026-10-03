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التلفزيون الإيراني: انفجار بناقلة نفط بمضيق هرمز كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها المضيق

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2026-10-03 | 11:49
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التلفزيون الإيراني: انفجار بناقلة نفط بمضيق هرمز كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها المضيق
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التلفزيون الإيراني: انفجار بناقلة نفط بمضيق هرمز كانت قد أوقفت تشغيل نظام التتبع الخاص بها أثناء دخولها المضيق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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