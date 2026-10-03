أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم غارة على دفعتين مستهدفا بلدة كفرتبنيت
آخر الأخبار
2026-10-03 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم غارة على دفعتين مستهدفا بلدة كفرتبنيت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
الطيران
الحربي
الإسرائيلي
اليوم
دفعتين
مستهدفا
كفرتبنيت
التالي
وزير الخارجية الفرنسيّ في الكونغو الديموقراطية حيث يتفشى إيبولا
الرئاسة الإيرانية: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن مسار المفاوضات جدي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
0
آخر الأخبار
15:07
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الليلة الماضية في مدينة غزة استهداف علي العامودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
آخر الأخبار
15:07
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الليلة الماضية في مدينة غزة استهداف علي العامودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
0
آخر الأخبار
15:07
وزير الحرب الأميركي: الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات
آخر الأخبار
15:07
وزير الحرب الأميركي: الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات
0
آخر الأخبار
15:06
وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم
آخر الأخبار
15:06
وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:07
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الليلة الماضية في مدينة غزة استهداف علي العامودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
آخر الأخبار
15:07
الجيش الإسرائيلي: حاولنا الليلة الماضية في مدينة غزة استهداف علي العامودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
0
آخر الأخبار
15:07
وزير الحرب الأميركي: الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات
آخر الأخبار
15:07
وزير الحرب الأميركي: الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات
0
آخر الأخبار
15:06
وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم
آخر الأخبار
15:06
وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم
0
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-09
وكالة: إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية "اتهامات لا أساس لها"
أخبار دولية
2026-07-09
وكالة: إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية "اتهامات لا أساس لها"
0
أخبار لبنان
2026-05-20
خلف للـLBCI: تفعيل المادة 108 ضروري لرفع الظلم والتعاطف لا يبرر إقرار العفو العام
أخبار لبنان
2026-05-20
خلف للـLBCI: تفعيل المادة 108 ضروري لرفع الظلم والتعاطف لا يبرر إقرار العفو العام
0
آخر الأخبار
2026-05-19
معلومات للـLBCI: التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام: الاعدام ٢٨ سنة سجنية - مؤبد ١٨ سنة سجنية - الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية - تخفض العقوبات الى الثلث - المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة
آخر الأخبار
2026-05-19
معلومات للـLBCI: التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام: الاعدام ٢٨ سنة سجنية - مؤبد ١٨ سنة سجنية - الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية - تخفض العقوبات الى الثلث - المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة
0
آخر الأخبار
2026-04-01
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر للـLBCI: نواجه أزمة إنسانية شاملة في لبنان مع نزوح نحو 20% من السكان وقد أطلقنا نداءً عاجلاً للحصول على أكثر من 300 مليون دولار من المجتمع الدولي تم تأمين ثلثها حتى الآن
آخر الأخبار
2026-04-01
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر للـLBCI: نواجه أزمة إنسانية شاملة في لبنان مع نزوح نحو 20% من السكان وقد أطلقنا نداءً عاجلاً للحصول على أكثر من 300 مليون دولار من المجتمع الدولي تم تأمين ثلثها حتى الآن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أطفال الجنوب يبحثون عن حقهم في العيش وسط الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أطفال الجنوب يبحثون عن حقهم في العيش وسط الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ثورة الثانويات في فرنسا تتجاوز أسوار المدارس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ثورة الثانويات في فرنسا تتجاوز أسوار المدارس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أطفال لبنان في مواجهة أزمات واليونيسف تحاول سدّ الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أطفال لبنان في مواجهة أزمات واليونيسف تحاول سدّ الفجوة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية ٣-١٠-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية ٣-١٠-٢٠٢٦
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
2
اسرار
00:07
أسرار الصحف 3-10-2026
اسرار
00:07
أسرار الصحف 3-10-2026
3
حال الطقس
04:43
طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد
حال الطقس
04:43
طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد
4
أمن وقضاء
11:51
تدابير سير في شارع المقدسي - الحمراء يوم غد تزامنًا مع إقامة نشاط ترفيهي وثقافي
أمن وقضاء
11:51
تدابير سير في شارع المقدسي - الحمراء يوم غد تزامنًا مع إقامة نشاط ترفيهي وثقافي
5
أخبار دولية
08:01
التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات
أخبار دولية
08:01
التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات
6
أخبار دولية
02:53
مصدر لرويترز: مساعد الطيار الضالع في واقعة فلاي دبي هو العماني همام الهمامي
أخبار دولية
02:53
مصدر لرويترز: مساعد الطيار الضالع في واقعة فلاي دبي هو العماني همام الهمامي
7
صحة وتغذية
07:10
وفاة شابة بالطاعون تثير القلق في سيبيريا وتضع العشرات في الحجر... هل يعود "الموت الأسود" وما مدى خطورته اليوم؟
صحة وتغذية
07:10
وفاة شابة بالطاعون تثير القلق في سيبيريا وتضع العشرات في الحجر... هل يعود "الموت الأسود" وما مدى خطورته اليوم؟
8
أخبار لبنان
11:27
وقفة احتجاجية في رشميا رفضًا لقرار وزيرة التربية إقفال ثانوية مارون عبود
أخبار لبنان
11:27
وقفة احتجاجية في رشميا رفضًا لقرار وزيرة التربية إقفال ثانوية مارون عبود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More