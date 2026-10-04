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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض بلدة المنصوري لقصف متقطع
آخر الأخبار
2026-10-04 | 06:11
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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض بلدة المنصوري لقصف متقطع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الوطنية
للاعلام:
المنصوري
متقطع
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