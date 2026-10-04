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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض بلدة المنصوري لقصف متقطع

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2026-10-04 | 06:11
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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض بلدة المنصوري لقصف متقطع
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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض بلدة المنصوري لقصف متقطع

 
 
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