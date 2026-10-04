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العليمي: الدولة منحت السلام ما يستحقه من وقت وفرص لكن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد

آخر الأخبار
2026-10-04 | 08:39
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العليمي: الدولة منحت السلام ما يستحقه من وقت وفرص لكن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد
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العليمي: الدولة منحت السلام ما يستحقه من وقت وفرص لكن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد

 
 
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