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نائب وزير الخارجية الإيراني: ندرس الرد الأميركي على مقترحنا ونحافظ على استعدادنا لكل السيناريوهات
آخر الأخبار
2026-10-04 | 09:36
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نائب وزير الخارجية الإيراني: ندرس الرد الأميركي على مقترحنا ونحافظ على استعدادنا لكل السيناريوهات
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