رئيس الوزراء اليمني: هدفنا ثابت في بسط سلطة الدولة على كامل اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا

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سيارة تابعة للجيش اللبناني كانت متوقفة عند أوتوستراد كفررمان ـ الميدنة تعرّضت لقذائف مدفعية سقطت في محيطها من دون تسجيل أي إصابات وعمد الجيش إلى إخلاء المنطقة