مصادر من الطرفين لفرانس برس: أكثر من 70 قتيلا في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين في تعز خلال 24 ساعة

نتانياهو يأمر بمراجعة الاجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل بعد واقعة "فلاي دبي"

نتانياهو يأمر بمراجعة الاجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل بعد واقعة "فلاي دبي"

سيارة تابعة للجيش اللبناني كانت متوقفة عند أوتوستراد كفررمان ـ الميدنة تعرّضت لقذائف مدفعية سقطت في محيطها من دون تسجيل أي إصابات وعمد الجيش إلى إخلاء المنطقة