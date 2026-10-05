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ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى

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2026-10-05 | 15:38
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ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى
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ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى

 
 
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