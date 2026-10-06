أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريص

آخر الأخبار
2026-10-06 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريص

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

مسيّرة

إسرائيلية

قنبلة

صوتية

منطقة

العريش

أطراف

حاريص

LBCI التالي
إعلام نقلا عن البيت الأزرق: الرئيس المصري سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول
الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباحا أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:05

الصدي يعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء

LBCI
آخر الأخبار
06:02

الكرملين: إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية فيها تصعيد إضافي للتوتر

LBCI
آخر الأخبار
06:02

الكرملين: ألمانيا تخلق من روسيا عدوا بشكل مصطنع لتبرير إنفاقها على التسلح

LBCI
آخر الأخبار
05:50

الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:02

الكرملين: إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية فيها تصعيد إضافي للتوتر

LBCI
آخر الأخبار
06:02

الكرملين: ألمانيا تخلق من روسيا عدوا بشكل مصطنع لتبرير إنفاقها على التسلح

LBCI
آخر الأخبار
05:50

الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري

LBCI
آخر الأخبار
05:29

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا حشودا سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-21

ترامب: سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو رفعت دعوى قضائية كما هو متوقع ومن دون أدنى شك سنستأنف الحكم

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-16

الـLBCI تواكب مع الجيش اللبناني عمل طوافاته لاخماد الحريق الذي تجدد في إهدن…

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

الخارجية الألمانية: نندد بهجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-01

قاسم ينعى خامنئي: لن نترك ميدان الشرف وسنواصل الطريق بعزم وثبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:58

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

رئيس الحكومة محور التحركات السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار

LBCI
أخبار دولية
00:14

البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص

LBCI
أمن وقضاء
08:26

قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
آخر الأخبار
16:37

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…

LBCI
اقتصاد
01:32

مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه

LBCI
أخبار لبنان
11:37

بعد الاعتراض.. مصرف لبنان يلغي قرار تجميد حسابات سمارة قزي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More