مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: كاتس أوعز للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر

الحكومة البلغارية: إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

الحكومة البلغارية: إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

إعلام نقلا عن البيت الأزرق: الرئيس المصري سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول