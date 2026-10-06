هيئة الطيران المدني السعودية: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا ستخصص 3 ملايين يورو إضافية لدعم الشعب اليمني ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المقدمة للبلاد في عام 2026 إلى أكثر من 7 ملايين يورو

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا ستخصص 3 ملايين يورو إضافية لدعم الشعب اليمني ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المقدمة للبلاد في عام 2026 إلى أكثر من 7 ملايين يورو

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة