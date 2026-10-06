وزير الطاقة: إتجهنا منذ البداية الى أنه يجب على القطاع الخاص الاستثمار في الطاقة في لبنان وأن يبني المعامل التي نحتاجها وطلبنا من الـIFC مواكبة هذا المسار وقاموا بكل الدراسات اللازمة وتواصلوا مع المستثمرين في القطاع الخاص عالميا

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